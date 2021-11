Deyvis Orosco rompió su silencio sobre la relación que tienen actualmente su madre, Eva Atanasio, con su novia Cassandra Sánchez de la Madrid, quien está embarazada. Y es que de la polémica volvió a encenderse debido a que mamá del cumbiambero no estuvo en el baby shower de la empresaria.

En entrevista este 10 de noviembre al programa ‘En Boca de Todos’, el intérprete de “No te creas tan importante” fue consultado por el silencio de su madre.

“Hemos escuchado mucho a tu suegra hablar, pero tengo una curiosidad, ¿Cómo está tu mamá?”, preguntó, sin pelos en la lengua, Tula Rodríguez.

Esto sorprendió al artista, quien reiteró las razones de su progenitora para no opinar públicamente sobre el embarazo de Cassandra.

“Ella está super emocionada. Me ha sacado cosas mías de cuando yo era bebe y dice que lo va a poner (a mi hijo). Y aprovecho para comentarlo, porque siempre hay muchas personas que me comentan que por qué ella no aparece en redes sociales. Ella es una persona que nunca ha sido pública, incluso desde que era la esposa de Johnny Orosco, y como hijo debo respetar que ella siga teniendo su privacidad”; añadió Deyvis Orosco.

Tula insistió y consultó si la señora Eva estuvo en el baby shower de Cassandra. Deyvis confirmó que no estuvo, al menos presencialmente:

“Sí, de una manera discreta, estuvo compartiendo con nosotros... como toda mi familia, mi familia cercana que no es pública. Lo que hago es cuidarlo, respeto que ellos quieran tener su vida privada”.

Luego sostuvo que su mamá “está feliz, orgullosa, porque se va a convertir por primera vez en abuela”.

