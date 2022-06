El programa ‘Amor y Fuego’ difundió una nueva conversación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la cual deja más dudas que certezas. Este nuevo chat data del 23 de octubre, tan solo tres días después del ampay con el bailarín Anthony Aranda.

En este WhatsApp se ve al ‘Gato’ Cuba bastante preocupado sobre la salud emocional de Melissa Paredes y no se muestra molesto ni incómodo por el ampay de su esposa con el ‘Activador’. Del mismo, la actriz le aconseja que juegue fútbol pese a que están atravesando un escándalo mediático por la presunta infidelidad.

Cabe indicar que, hace unos días, en entrevista con Magaly Medina, Rodrigo Cuba reveló que Melissa habría intentado retomar la relación. “En su momento ella me pidió perdón a los dos días del ‘ampay’. (Melissa Paredes) me pide volver y tengo los WhatsApp, ella quería intentarlo y es ahí donde yo me voy a concentrar y le digo: ‘yo no voy a intentar volver contigo, si tú quieres esforzarte por recuperar esto es tu tema, yo no lo voy a hacer”, comentó.

Nuevo chat de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Rodrigo: ¿tú qué novedad?

Melissa: Yo acá, maso, dándole mil vueltas a la cabeza

Rodrigo: qué piensas

Melissa: siento como mmm no sé como explicarte

Rodrigo: Suéltalo cómo puedas ,a veces es necesario decirlo. Yo no quiero que estemos mal, eres la madre de mi (hija) Ella te necesita bien

Melissa: ¿que si funcionará? ¿que si podemos con esto? que si saldremos juntos o separados de esto.

Rodrigo: esas son preguntas que no se pueden responder ahorita

Melissa: si yo sé, pero la ansiedad me estresa mucho, tú sabes como soy yo

Rodrigo: Si yo lo sé. Como te digo piensa todo mañana volvemos a conversar. Yo creo que al menos eso siento. A mi me está ayudando

