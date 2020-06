Jaime Mandros, jefe de producción de América Televisión, no dudó en referirse a Rodrigo González y aclarar que no es verdad de que él decida quién va frente de las pantallas.

En una pasada entrevista a OJO, el popular “Choca” admitió que no seguía a “Peluchín”, lo que originó que él lo comparará con Cathy Sáenz. “Este se cree importante y no tiene recursos, ni vocabulario, para estar en televisión. Como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo; de lo contrario, seguiría igual que la ‘Chusca’, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, afirmó en ese entonces González.

‘Choca’ se defiende

Ante estos comentarios, “Choca” sostuvo que lo habían puesto al tanto de dichas declaraciones. “No lo vi, pero respeto lo que piensa mucha gente. Si el señor (Rodrigo) tiene esa opinión de mí, me da pena porque no me conoce. Yo seguiré trabajando porque hay gente que le gusta lo que hago, por eso me mantengo aún en televisión”, sentenció.

Asimismo desmintió que por su cargo de jefe de producción, sea el quien elija a las personas que aparecen en pantallas. “EEG tiene sus productores y son ellos los que deciden quiénes están. No decido quien va en un programa y menos a quien hay que sacar”, expresó.

-Tu crees que él esté ardido porque tú eres un conductor de TV, tienes años en América y además un cargo adicional de jefe...

La televisión siempre te da mucho, pero también es muy ingrata cuando uno no está. Yo no tendría que opinar nada más. Hago mi trabajo y me gusta.

TE PUEDE INTERESAR