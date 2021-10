Janet Barboza defendió a Nilver Huarac, padre de su hija, quien confrontó a Christian Domínguez por haberse llevado a Pamela Franco al grupo ‘Puro Sentimiento’ pese a que tenía un contrato con el productor musical.

“Creo el publico podría juzgar. Si tienes un contrato como dices que lo tienes, que lo hagas valer como consideres necesario”, dijo la conductora de ‘América Hoy’, provocando el malestar de su compañero de programa.

“No hay parte legal como lo pueden haber notado (...) si usted, comadre, cree que sí hay, espere y ya verá (...) como usted es la madre de su hijo, tiene que ser parcial”, le respondió Domínguez a Janet Barboza.

Allí, la popular ‘Rulitos’ dijo que tenía “información del otro lado”, puesto que Nilver es el padre de su hija y conoce de sus negocios.

“Le tengo respeto a Christian y a Pamela Franco, pero por un lado me pongo en el lado del empresario que invierte en su figura para tener un dinero de retorno. Y también me pongo del lado de Pamela que tiene una nueva pareja y quiere ver nuevos horizontes. Si hay algo que tienen que arreglar, de repente en tribunales o a través de las leyes, que sea así“, señaló.

Domínguez le lanzó tremendo dardo, resaltando que Janet es la madre del hijo de Nilver, a lo que ella no se quedó callada:

“Mientras Pamela trabajaba con Nilver, yo nunca he visto que él haya tratado mejor a una figura que ella. Pamela vivió en su casa muchos años y la ayudó con muchas cosas que yo no tengo por qué decirlas, pero sí me consta que Pamela recibió un excelente trato”.

