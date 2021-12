El cantante Christian Domínguez protagonizó un emotivo durante una entrevista con el programa “Amor y fuego”, este viermes 24 de diciembre, al ser sorprendido por sus hijos y los hijos de Karla Tarazona y Leonard León.

Los primeros en ingresar al set fueron Camila Domínguez y Valentino Domínguez, quienes saludaron a Rodrigo González y Gigi Mitre. “Buen padre eres, eso sí nadie te lo puede quitar”, le dijo la conductora a Christian Domínguez.

Luego ingresaron Stefano y Alessandro León Tarazona. Christian Domínguez se puso muy feliz al verlos y aseguró que todos los niños tienen una buena relación: “soy afortunado, siempre se llevaron bien”.

“Valetino es igualito a ti, pero con HD, con full HD, con 4K”, bromeó Rodrigo González al ver al hijo menor de Karla Tarazona.

Por su parte, Christian Domínguez contó que su hijo Valentino ama bailar y acompañarlo a los conciertos: “Él me acompaña a los conciertos, él se viste así porque le gusta. Me he llevado a los conciertos a Stefano y Alessandro, pero ellos tienen un poco de verguenza a la gente en el escario, a Valentino le gusta estar en el escenario, cinco horas puede bailar”.

Willax - Christian Domínguez y sus hijos - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

