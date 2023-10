Pamela Franco no ocultó su descontento durante su reciente aparición en el programa “América Hoy”, donde confrontó a su pareja y padre de su hija, Christian Domínguez.

La cantante reveló que había estado esperando un viaje que aún no se había concretado y que se sentía restringida en cuanto a su libertad para salir con sus amigas. Sin embargo, la respuesta del conductor sorprendió a todos.

“¿Me están preguntando por qué no la dejo ir con una amiga? Dios mío, ella puede ir de viaje con una amiga, siempre y cuando, me deje a mí ir de viaje con mis amigos”, expresó Christian Domínguez.

En ese sentido, Pamela encaró a Christian y aseguró que no sabe la hora que llega el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ su casa después de las pichangas.

“Todos los martes se va desde las 9 de la noche hasta no sé qué hora, no sé a qué hora llega. Se va a la pichanga y yo no le digo nada”, sostuvo.