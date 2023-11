Christian Domínguez no descarta que pueda pasar algo con su bailarina (VIDEO)

Christian Domínguez se pronunció sobre las imágenes que propaló el programa “Amor, Amor, Amor”, donde aparece bailando y en una situación comprometida con su bailarina Isabel Acevedo. “Estábamos bailando espectacular, la gente ya sabe eso. Es una buena pareja de baile, que también es amiga y te aconseja y sugiere muchas cosas”, señaló el cantante quien subrayó que “son amigos y hay buena química”.

Consultado si retomará su relación con Karla Tarazona, dijo que "aún la gente sigue preguntando eso, pero no entienden que hemos quedado como amigos. ¿Si la relación se acabó para siempre? No hablemos de lo que pueda suceder después. Ahorita de repente quién sabe, y si me preguntas si puedo salir con Isabel te digo que no sé. Nadie sabe lo que pueda suceder mañana. ¿Si aún amo a Karla? Se lo diría a ella, esas son cosas personales", señaló tras anunciar la fiesta de Año Nuevo en el Lawn Tennis de Jesús María, donde tocará la Gran Orquesta Internacional al lado de un artista internacional invitado.

Respecto a si descarta cualquier tipo de vínculo con Isabel Acevedo, sostuvo que "no descarto nunca nada. Hoy por hoy trabajo muchísimo. Mientras no haga nada malo todo bien. Ya respondí a medios escritos y de TV y siguen con la misma pregunta, no los entiendo. ¿Qué vamos al gimnasio juntos? Sí, pero es porque nos auspicia por lo que hacemos. Cada gimnasio tiene su modo de trabajar y hay un propósito", indicó.

¿Te ha movido el piso Isabel? Por qué esas preguntas, no tienen sentido. ¿Solo como amiga la ves?Sí, solo somos amigos compenetrados en el baile y así seguiremos bailando. Pero la llevas a todas partes... A veces sí, pero en otros lugares nos encontramos. Eso depende de nuestros horarios ¿Eres soltero y haces lo que quieres? No puedo decir eso.

