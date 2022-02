¡Fuerte y claro! Christian Domínguez no se quedó callado y decidió pronunciarse sobre el departamento que le regaló a Pamela Franco. Y es que el cantante confesó que puso a su nombre el inmueble cuando se lo compró y se lo dio cuando nació su primera hija con la cantante.

“Obviamente yo se lo he regalado para mi hija, bueno, para mis dos hijas y estoy feliz por ello. Yo se lo regalé a ella y ella me permite estar viviendo ahí en estos momentos, así que si me dice ‘chau’, me busco mi depa”, dijo entre risas el cumbiambero.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de tener un segundo hijo con la exintegrante de Alma Bella, el popular ‘Wachimán’ se negó por completo.

“Todavía no está en planes, para eso hay que salir un poco de la bebé, que va estar difícil, porque nosotros trabajamos todo el tiempo y aparte criarla, madrugarse... como ella dice, embarazarse y dar a luz es sencillo, lo laborioso es la crianza”, expresó.

Por otra parte, Domínguez comentó que hasta el momento no se ha hablado de matrimonio con Pamela, pues primero están esperando que salga la resolución de su divorcio.

