El 2021 terminó y muchos programas entraron en un periodo de receso para disfrutar de vacaciones y replantear sus formatos para el nuevo año. Uno de dichos espacios de entretenimiento fue “América Hoy”, del cual se ha confirmado una nueva temporada, pero aún no se revela si todos los conductores se mantendrán.

El espacio de América TV, conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza en compañía de Édson Dávila y Christian Domínguez todavía no ha convocado a ninguno para regresar a las pantallas, así lo hizo saber el también cantante de cumbia.

En una reciente entrevista con el diario El Popular, Christian Domínguez manifestó su deseo de mantenerse en el programa; sin embargo, aclaró que todavía no ha sido convocado a la nueva temporada.

“(¿Te llamaron?) Hasta ahora nada, no me desespero, sé que en algún momento lo harán. Me encanta trabajar con Ethel (Pozo), Janet (Barboza) y Giselo (Édson Dávila)”, manifestó el intérprete de cumbia.

Por otro lado, el cantante recordó su pasado como chico reality y no descartó que en este año pueda volver a lucir un uniforme con el escudo de “Esto es guerra”.

“No cierro nada que tenga que ver con chamba, si me llaman evaluaré la propuesta, sigo siendo una persona súper competitiva, que vengan a mí más retos este 2022″, precisó Domínguez.

