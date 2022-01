La tormenta entre Patricio Parodi, Flavia Laos y Luciana Fuster parece no tener fin. Esta vez el nuevo nombre que se agrega a este grupo es Austin Palao, el ex de la Fuster, quien aparentemente estaría saliendo con la ex de Patricio Parodi.

El popular Samuel Suárez reveló audios inéditos de un amigo de Austin Palao, quien confirmó que Flavia Laos pasó el Año Nuevo con ellos y según Víctor Hernán, el amigo que reveló todo, Austin y Flavia estaban en algo aparte lo que podría ser un romance y “el trago” habría hecho que se suelten más “Pero obviamente él y ella estaban en su nota”.

Samuel Suárez criticó que Luciana Fuster y Patricio Parodi decidan aparecer juntos desde MIAMI después de que se confirmara que Flavia y Austin estuvieron juntos en año nuevo, ya que según el periodista, un día antes estuvieron ocultándose y tomando fotos al estilo Melissa Paredes, en el mismo escenario pero por separado.

