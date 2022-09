Christian Domínguez se mostró furioso por la respuesta que le dio Leonard León en sus redes sociales, quien lo tildó de “vergüenza de cantante”. Recordemos que, el último viernes, Domínguez cuestionó duramente al cumbiambero por no ver a los dos hijos que tiene con Karla Tarazona y no pasarles pensión, usando la justificación de no tener dinero.

“Sigue con tu show, ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mi. Jamás me ha importado hablar de ti ya que no lo necesito (…) todo lo que hago en mi trabajo lo hago bien, a comparación tuya”, fue el misil que lanzó Leonard León.

Ante ello, en la reciente edición de América HOY, el conductor de televisión fue consultado por las palabras de su colega. Domínguez aprovechó en mandarles un mensaje a los hijos de Leonard, quienes son hermanastros de su hijo de Valentino.

Según reveló, él les prometió a los hijos d Leonard nunca hablar mal de su padre.

“Yo podría y me gustaría, en otro momento, poder haberle respondido desde el día 1. No lo pude hacer porque, en su momento, a dos pequeños les hice una promesa y les prometí que eso nunca verían, cada vez que los veo se los sigo prometiendo. No puedo hacer nada, es un talón de Aquiles que tengo muy fuerte porque siempre van a ser los hermanos de mi hijo Valentino ” , sostuvo.

”Por esa premisa, siempre me quedaré con la boca cerrada, y lo voy a hacer como he cumplido muchas promesas sobre este tema”, agregó.

Como se sabe, durante el tiempo que Christian estuvo de pareja con Karla Tarazona, cuidó y crio a los hijos de Leonard León.

