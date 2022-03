¡Su gran orgullo! Christopher Gianotti tuvo como invitada especial en el programa que conduce por Youtube, “Preguntas que arden”, a la ex Ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, quien confesó el motivo por el que decidió no convertirse en madre.

“Yo soy muy perfeccionista, si hubiera tenido hijos, otra hubiera sido la historia. Me hubiera importado tres pepinos lo que digan los demás. Creo que no tuve hijos, para ocuparme de los hijos de los demás”, dijo la excongresista.

Frente a ello, el actor no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando mencionaron el tema de los hijos, pues él aseguró que sus dos pequeñas hijas son su vida entera.

“Yo soy ateo y mi Dios son mis hijas, creo que los hijos son muy especiales. Yo no soy como mi padre, que no pudo elegir si tenerme o no. Yo como padre sí decidí tener a mis hijas, las planifiqué y les agradezco que hayan venido a mi vida, no creo que ellas tengan que agradecerme nada”, expresó Gianotti con la voz entrecortada.

“En mi vida primero son mis hijas, segundo son mis hijas y tercero son mis hijas... Y seguro si hay cuarto, quinto, décimo, también serán mis hijas”, agregó.

