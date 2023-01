Se terminaron las esperanzas para Rafel Cardozo. A través de un video para redes sociales, la popular ‘Cachaza’ demostró que el amor tocó una ve más a su puerta, luego de más de 11 años de relación con Rafael Cardozo, con quien rompió a fines del 2022.

“Llenas mis pulmones de dulzura”, de esta forma y con un video en el que Andre Bankoff la llena de besos mientras la sujeta por la cintura, Carol Reali enterró a Rafael Cardozo, emocionando a sus miles de seguidoras y seguidores, quienes no dudaron en celebrar el nuevo amor de la brasileña.

“Aplicaste la de Shakira, pero al revés, cambiaste un Cassio por un Rolex”, “Una mujer busca ser amada con intensidad. Si no puedes hazte a un lado, sorry Cardozo”, “Siempre llega alguien mejor”, “El Rolex”, fueron los comentarios que no lamentaron que Rafael Cardozo no tenga más oportunidades con la popular ‘Cachaza’, quien habría encontrado el amor otra vez y estaría a pocos días de tener entre sus brazos al nuevo dueño de su corazón.

