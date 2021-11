La cantante Claudia Serpa no se quedó callara y arremetió contra Yahaira Plasencia, quien quiso mandarla a sentencia en la última edición de ‘El Artista del Año’ porque no le gustó su participación.

¿Cuál fue el argumento de la ‘reina del tiotó? “Mi voto fue para Claudia porque solamente vi una balada. Yo quiero entender bien el formato y lo que se está pidiendo aquí es baile, canto, todo eso”, había dicho Plasencia sobre Serpa.

Estas palabras no fueron del agrado de la actriz cómica, quien respondió con todo: “Me sorprendí con su sentencia y sus comentarios, porque hay que tener un poco de criterio antes de opinar. Me tocó cantar una balada y le pregunto a Yahaira, ‘¿en una balada se puede bailar?’, hay que tener un poco más de criterio al sentenciar, creo que debió de votar y quedarse callada. Quizás me ve como una rival potente, me sorprendió que la primera gala me quiera eliminar”.

Claudia Serpa resaltó que ella canta desde los 15 años, aunque se hizo conocida como actriz cómica. Consultada si ve a Yahaira como una rival para ella, indicó que desde que ingresó al programa, “ya es competencia para todos”.

“Aunque en redes se generó una polémica por nuestras presentaciones, a Yahaira nunca la he tratado personalmente, no la conozco, sin embargo, si se da la oportunidad de conversar, no tengo problema”.

