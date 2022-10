Este 10 de octubre de 2022, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu celebrarán los 7 años de su hija Maia. Sin embargo, después que terminaron su relación, la influencer tuvo que felicitarla sola al inicio del día, ya que el ‘hombre roca’ ya no vive en su hogar.

“Señoras y señores, ya estamos 10 y yo estoy lista con la tortita (...) vamos a cantarle Happy Birthday”, dijo la ‘ojiverde’ en Instagram Stories. “Me encanta sorprenderlas con detalles”, señaló Andrea San Martín, quien antes felicitaba a sus hijas al lado de Sebastián.

No obstante, la pequeña estuvo con su padre durante la noche del domingo: “Ya dejé a Maita, estamos en la casa, estoy preparando mi comida. No puedo creer que mañana Maia cumpla 7 años, es increíble cómo pasa el tiempo, pero bueno, vamos a hacer algo ‘tranqui’ porque la fiesta grande, con decoración, con juegos, con todos sus amiguitos, con bombos y platillos, es de acá a un par de semanitas porque el local no estaba disponible en esta fecha en particular”, dijo Sebastián Lizarzaburu en Instagram.

El ‘hombre roca’ aseguró que iba a estar junto a su hija y toda la familia por este día especial: “Mañana vamos a cantarle el Happy Birthday obviamente en familia, todo ‘tranqui’, la torta, regalos”.

Mientras Andrea San Martín cantaba el ‘Happy Birthday’ a su hija, su expareja contaba que tenía que trabajar y cocinar: “Arrancamos la chamba temprano (nueva jornada)”, señlaó Sebastián Lizarzaburu.

Fuente: Instagram @sebaslizar @mama.porpartidadoble

