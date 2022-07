Andrés García nuevamente causó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud. El primer actor y exgalán de telenovelas fue hospitalizado de emergencia, debido a una caída, pero luego su esposa ha confirmado de le regresó la leucemia y tiene cirrosis. ¿Cuál es el estado actual del famoso de 81 años?

Durante un enlace con el programa de farándula De primera mano, Margarita Portillo, habló sobre la situación de su esposo, quien además padece de una severa depresión que le ha quitado las ganas de vivir. “Me dice que ya no quiere vivir ni“salir adelante”, relata. Ella sabe que se vienen momentos muy duros.

¿CÓMO ES EL ESTADO DE SALUD DE ANDRÉS GARCÍA, SEGÚN SU ESPOSA?

Margarita Portillo ha confirmado de que al protagonista de “El privilegio de amar” le ha regresado el cáncer a la sangre, con el que batalló hace más de 30 años y que, además, padece de cirrosis. Sin embargo, ha dicho que Andrés García ha experimentado mejorías y que ha sido dado de alta, después de la fuerte caída que tuvo el 5 de julio.

La mujer contó que atiende al octogenario en su casa y que padece depresión, por lo que “ya no quiere vivir” y pidió tolerancia por el fuerte carácter de su pareja.

Al ser consultada, sobre cómo se encuentra el otrora galán de telenovelas, dijo: “Pues mira, yo creo que (ya está) mejor porque ya está mentando madres, con su carácter de siempre está, en la mañana lo veía medio agüitadito, pero ahorita ya está mejor”, cometó Portillo

Asimismo, ahondó en que estaba consciente que se aproximaba una situación difícil, por lo que esperaba tener la fortaleza para afrontarlo.

El actor junto a su fiel compañera Margarita Portillo en el hospital para un procedimiento rutinario (Foto: Andrés García / Instagram)

LA ESPOSA DE ANDRÉS GARCÍA LLEVA TERAPIA PSICOLÓGICA

Margarita Portillo, quien se encarga del cuidado de su esposo Andrés García, confesó que ha tenido que tomar terapia psicológica para enfrentarse a las complicadas situaciones de salud que en los últimos años ha vivido, muchos de ellos al lado del actor.

“Tengo que darme ánimos y darle ánimos a él, yo he tenido que acudir ya los últimos tiempos, ayuda profesional, ayuda psicológica, para poder navegar la vida, ha sido difícil”, dijo la mujer.

¿POR QUÉ DIJO ANDRÉS GARCÍA QUE SE ACERCA SU FINAL?

En su reciente video publicado en su canal de YouTube, Andrés García, de 81 años, se mostró en cama, débil y con una sutura en la cabeza. El intérprete preocupó a sus seguidores al anunciar que “se acerca el final” de su vida y añadió que se siente decaído y cansado.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se lee la plataforma de YouTube.