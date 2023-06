Totalmente emocionada. Korina Rivadeneira decidió hacer uso de sus redes sociales para dedicarle un tierno y particular mensaje a su esposo Mario Hart por el Día del Padre, el cual se celebra HOY domingo 18 de junio.

Y es que la modelo venezolana optó por escribir un par de mensajes dinámicos, que serían las palabras dichas por sus pequeños Lara y Mario. “Somos niños más afortunados del mundo, tenemos el mejor papá de todos, ante cualquier cosa que pueda pasarnos, él es nuestro mejor escudo, cual héroe nos mantiene seguros”, comenzó escribiendo.

Al respecto, Korina dejó en claro que el piloto de autos sería el rey adorado de su pequeña Lara, quien es su primera hija. “Papito mío gracias por ser el príncipe de todas mis aventuras, gracias por tenerme paciencia y amarme haga lo que haga, gracias por tener siempre las palabras adecuadas, por enseñarme lo que esta bien y lo que no, gracias por ser el papá más divertido de todos. Nunca pero nunca voy a olvidarme de todo este amor incondicional y de todo el tiempo que me dedicas. Tú eres mi primer amor. Con amor, tú princesa Lara”, expresó.

Asimismo, el pequeño Mario también le habría dedicado unas tiernas palabras a su papi, haciendo bastante hincapié en que espera que su progenitor le enseñe los distintos deportes de los cuales es aficionado.

“Papito mío primero quiero agradecerte por estos genes extremos, por enseñarme a manejar mis carritos, yo tengo la misma pasión que tú y eso me gusta mucho. Mi mamá dice que soy igual de coqueto que tú y que eso me va a servir con las chicas. Quiero que sepas que mi momento favorito del día es cuando te veo sonreír viniendo hacia a mi. Quiero que me enseñes todos los deportes que sabes. Te mereces este día más que nada en el mundo y queremos disfrutarlo contigo te amamos hasta el infinito”, señaló.

Mario Hart se emociona con saludo de sus hijos por su día

El exchico reality, Mario Hart, fue gratamente sorprendido por Korina Rivadeneira por el Día del Padre, quien aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje que estaría reflejando las palabras de sus pequeños hijos.

Frente a ello, el piloto no pudo evitar pronunciarse al respecto, y muy emocionado, expresó el gran amor incondicional que siente por sus hijos y por su esposa, quien lo ayuda día a día en su labor como padre.

“Qué hermoso video, y qué palabras más lindas. Gracias a ti por hacer esto siempre más fácil. Todo sería muy difícil sin ti. Los amo con todo mi corazón. Son lo mejor que tengo en la vida. Disfruto de ellos todos los días, aprendo junto con ellos también, porque ser papá no es para nada fácil. Muchas veces sentimos que fallamos, porque siempre queremos dar nuestra mejor versión para ellos, pero eso no significa que lo hagamos mal. Cada uno en su forma y en sus posibilidades hace lo mejor posible”, escribió Hart en su cuenta oficial de Instagram.

