La presentadora de televisión Karen Schwarz continúa celebrando sus 39 años en Nueva York, Estados Unidos, con su esposo, el cantante Ezio Oliva.

En Instagram, la exconductora de Latina Televisión contó que el frío no impidió que salga con su esposo a bailar: “Mi fiesta patronal. Así salí del hotel y miren como llegué (4ta foto) ni el frío me detuvo (2 grados, sensación térmica -2)”.

Según Karen Schwarz, el look que lució su ‘juerga’ costó menos de 10 dólares: “Y me fui más feliz a bailar, porque cuando no te entra ni un calzón más en la maleta y más si eres mamá, no te queda de otra que salir a buscar tu vestido para seguir celebrando y lo encuentras a $9.90″.

“Celebrando por partida doble. Celebrando mi cumple y la inauguración de la discoteca del primo de @eziooliva en NY. Todos los éxitos del mundo @cirosampietro en @lavictoriasocialclubnyc”, escribió Karen Schwarz en Instagram.

