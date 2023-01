La conductora de televisión Karen Schwarz anunció su salida de Latina Televisión tras varios años trabajando en ese canal. Algunos usuarios recordaron que hizo lo mismo cuando renunció para trabajar en América Televisión, y ella no descartó cambiar de televisora.

“Cerrando capítulos. Gracias @latina.pe. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la Tv. Llegué siendo Karen y me voy llamándome Mamá, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida (...) En resumen gracias @latina.pe por estos lindos 11 años”, señaló Karen Schwarz.

Un usuario no dudó en recordar que, hace algunos años, Karen Schwarz también renunció a Latina para luego ser presentada en América Televisión: “Lo mismo leí, vi y escuche hace casi 6 años atrás, diciendo que Latina le absorbía mucho y que por el estress no podía tener hijos y luego apareció en América, y al año siguiente otra vez en Latina cuando ya estuvo embarazada o tuvo a Antonia... yo creo que esto es una estrategia de los famosos... luego dirá el público me pidió regresar”, señaló el cibernauta.

Karen Schwarz decidió responder al comentario, pero no para negar que tenga otras propuestas laborales en otros canales de televisión, sino, por el contrario, la esposa de Ezio Olvida aseguró que podría buscar un nuevo trabajo de su ‘desarrollo personal’.

“Donde uno considere que puede seguir creciendo siempre será la mejor opción. No se llama estrategia se llama crecimiento. Solo el tiempo sabrá que es lo que le depara a uno en la vida y esto no sólo pasa en la tv. Recuerda q trabajar en televisión es igual que cualquier otro trabajo por ende uno siempre busca el desarrollo personal. Saludos”, escribió Karen Schwarz en Instagram.

