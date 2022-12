La conductora Tula Rodríguez anunció formalmente que será parte del show de Año Nuevo 2023 de ATV y Radiomar. Su participación en este canal se da semanas después de su salida de América Televisión.

“Hoy quédate conmigo para disfrutar del salsatón en la tranquilidad de tu casa”, fue el mensaje que Tula Rodríguez envió a sus seguidores desde Instagram.

“Para todos los que me dicen me voy a quedar en mi casa o porque no tengo plata o porque no tengo ganas de salir o porque no tengo nada que celebrar... amor, sí tienes que celebrar, celebrarlo conmigo, hermana. Hoy tenemos un tonazo, un salsatón junto a ATV y a Radiomar, el salsaton con el mejor espectáculo de salsa que no lo tiene nadie”, comentó la conductora.

Tula Rodríguez explicó que se trata de un show de 3 horas que empieza después de JB en ATV. Otros conductores serán Sheyla Rojas y Paco Bazán.

En el especial de Año Nuevo 2023 de ATV se presentarán Son Tentación, Álvaro Rod, Amy Gutiérrez, Yahaira Plasencia, Combinación de La Habana, Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco, Antonio Cartagena, Trébol Clan, Orquesta Bembe, Willy Rivera y El gran combo de Puerto Rico.

Cabe resaltar que esta participación de Tula Rodríguez en ATV se da semanas después de su salida de América Televisión.

Hace algunos días, en diálogo con Infobae, Tula Rodríguez respondió a los rumores de que ingresaría a ATV en el año 2023: “Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero. No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré”.

En la misma entrevista, también descartó unirse con Gisela Valcárcel para algún proyecto social, demostrando que su rivalidad por haberle quitado el esposo a la señito, aún es latente.

