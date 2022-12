Tras la cancelación del programa ‘En boca de todos’, que conducía de lunes a viernes Tula Rodríguez, junto a Maju Mantilla y Ricardo Rondón, el futuro laboral de sus integrantes fue incierto, pero la exvedette, estaría coqueteando con la competencia y ya cerró un contrato por un día.

Al no conocerse el futuro laboral de Tula Rodríguez y verla coqueteando con ‘ATV’, se especuló un encuentro con Magaly Medina, pero fue descartado, debido a que se reveló que la exvedette, conduciría solo un programa especial por año nuevo, que duraría unas cuantas horas junto a Sheyla Rojas y Paco Bazán.

Es imposible hablar de Magaly y no de Gisela, quien con su productora, tiene más de un programa al aire, del estilo al que está acostumbrada Tula Rodríguez, por lo que no sería descabellado, verla en uno de los proyectos, pero la popular, ‘Peludita’, lo descartaría de esta forma: “Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero. No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré”.

En la misma entrevista brindada al portal ‘Infobae’, también descartó unirse con Gisela Valcárcel para algún proyecto social, demostrando que su rivalidad por haberle quitado el esposo a la señito, aún es latente.

TE PUEDE INTERESAR

Yahaira confiesa que no la pasa bien tras terminar con Jair Mendoza

Al fondo hay sitio: El atraco de los González al restaurante de Diego Montalbán