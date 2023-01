La guerra legal entre Rodrigo González y Karen Schwarz, parece no tener fin y esta vez quien tuvo las de ganar, fue ‘Peluchín’, quien comunicó su victoria muy feliz en su programa ‘Amor y Fuego’.

Al parecer, La esposa de Ezio Oliva se sentiría amenazada de muerte por Rodrigo González, a quien decidió denunciar y pedir garantías de vida, pero no le resultó: “Tengo peores noticias para mí. Mi abogado me dice: ‘Otro fracaso más para ella y si quieres cuéntale lo que se le viene’. Me volvió a denunciar y volvió a pedir garantías para su vida”.

En medio de risas y un aire a triunfo, Rodrigo González, con un poco de ironía, lamentó que Karen y su abogada no hayan podido hacerle más daño legal: “No resulta atendible. No procede dictar medida de protección. Nuevamente te negaron. No procede. Dile a tu abogada que volvió a perder…. Qué pena”, qué pena, qué pena”.

