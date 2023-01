El futbolista Paolo Guerrero se mostró enfurecido con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ cuando fue abordado a su regreso al Perú. El ‘Depredador’ llegó al lado de su actual novia, la brasileña Ana Paula Consorte, quien luce un avanzado estado de gestación.

“Felicitaciones por tu embarazo”, le dijeron a la bailarina, quien prefirió guardar silencio.

Sin embargo, el que sí respondió fue el hijo de Doña Peta, quien apartó al reportero del programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, para decirle un par de advertencias:

“¡A mí no me llamen tóxico!, me llamo Paolo”, reclamó el excapitán de la selección peruana, según el avance del programa de este lunes 16 de enero de ‘Amor y Fuego’.

Todo ocurrió luego de que el periodista lo felicitara por “el nuevo guerrerito que viene”.

Ginecóloga sobre ‘pancita’ de Ana Paula: “si no es embarazo, tendría que ser una tremenda indigestión”

En el video difundido por el magazine de Willax TV se aprecia a la modelo con su ‘pancita’ de gestación. Incluso, se ve que el ombligo de la bailarina ya se ‘salió’, lo que confirmaría que está en la dulce espera.

El programa de espectáculos consultó con la Dra. Eva Obregón, ginecóloga, y esto respondió al ver las imágenes de la brasileña: “Sí pues, sí, parece gestación. (Si no es embarazo) Tendría que ser una tremenda indigestión jajajaja”, comentó.

“Técnicamente, si se confirma gestación, sería alrededor de la semana 20″.

TE PUEDE INTERESAR