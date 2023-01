La modelo Alondra García Miro publicó un curioso mensaje en sus redes sociales luego que fue captada caminando por las calles de Madrid, España con quien sería su nueva pareja. La “Ojiverde” se habría dado una nueva oportunidad en el amor tras terminar su largo romance con Paolo Guerrero, quien se convertirá en padre por cuarto vez junto a la brasileña Ana Paula Consorte.

A través de su cuenta de Instagram, “Alito” compartió dos fotografías en donde se le ve feliz y radiante y es que la influencer estaría muy ilusionada con su nuevo galán.

“You radiate what rests in you (tú irradias lo que mereces”, fue el mensaje que posteó Alondra García en su plataforma social este 13 de enero de 2023.

De inmediato, sus miles de seguidores aprovecharon para felicitarla por su supuesto nuevo romance le dejaron mensajes de buenas vibras y buenos deseos.

“Alondra solo deseo que sigas sonriendo y que el verdadero amor llegue a tu vida”, “Irradias libertad, crecimiento, felicidad, amor”, “Felicidades en tu relación, te mereces lo mejor”, “Felicidades por tu nuevo amor, está guapísimo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la modelo.