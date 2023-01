La modelo Sheyla Rojas visitó el set de “Amor y Fuego” este 16 de enero de 2023 donde reveló que su pareja el mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como “Sir Winston”, paga la pensión de su hijo Antoñito Pavón Rojas, quien vive en España con su padre Antonio Pavón.

En conversación con ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la popular “Shey Shey” tuvo que reconocer que su pareja la ayuda económicamente para costear los gastos de su pequeño, pues en este momento la rubia no tiene trabajo.

¿Por qué Sir Winston paga la pensión del hijo de Sheyla Rojas?

“A pesar de tu hijo ya no este viviendo contigo todo el tiempo, ¿sumas a la parte económica?, ¿le das a Antonio Pavón?” , preguntó Gigi Mitre. “Por supuesto, en ese aspecto mitad-mitad”, respondió Sheyla.

“Digamos que tu mitad, si no estás trabajando la pone Sir Winston” , señaló Rodrigo González. “Claro, él es mi pareja, él me ayuda o a veces me sale mi trabajo”, dijo Shey Shey.

“Yo fui clara desde un principio, yo si estoy con alguien y quiero formar mi familia, quiero estar con alguien que sepa que no quiero trabajar y fui super clara con eso. Nunca he disfrutado el tema de ser ama de casada”, agregó.

“El cuida mucho el dinero, no despilfarramos el dinero, pero me da todo lo que necesito, no me puede quejar al respecto (...) Gracias a Dios estoy bendecida de un hombre que sí me ayuda, que me da dentro de sus condiciones económicas. Gracias a Dios, estoy ayudando a mis padres, a mi hijo que es lo más importante”, sentenció.