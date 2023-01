El 16 de enero de 2023, durante el programa Amor y fuego, Sheyla Rojas reveló que le gusta más Luciana Fuster que Flavia Laos como pareja de su ex Patricio Parodi.

“¿Con quién lo ves mejor, con la Flavia o con la Luciana?”, le preguntó Rodrigo González, quien ha demostrado reiteradamente que no le gusta Luciana Fuster y, por el contrario, prefiere a Flavia Laos.

“Mira, yo sí soy bien chismosa y en su momento obviamente lo he visto, sí chismeaba en las redes cuando estaba con Flavia y ahora chismeo cuando está con Luciana, y yo creo que Luciana es una chica que dentro de todo, en la relación, me gustan como pareja, lo veo a ‘Pato’ más él”, comentó Sheyla Rojas.

Según la exconductora, Patricio Parodi se llevaría mejor con Luciana Fuster porque ambos son muy tranquilos, mientras que Flavia Laos era muy diferente al chico reality: “‘Pato’ es un chico muy tranquilo y Luciana, por lo que veo, van muy alineados en eso, o sea, yo veía que a Flavia le gustan más las fiestas, las cosas como más...”.

“Pero ahora (Flavia) está con Austin que tampoco le gustan las fiestas, o sea, ella de repente puede buscar a alguien para que la equilibre”, dijo Rodrigo González.

“Quizás, pero bueno, no sé, yo lo veo a Pato mucho... me gusta más la relación con Luciana que con Flavia. Sí, y yo chismeo a todos mis ex a veces, pero me gusta, dentro de todo me gusta Luciana”, concluyó Sheyla Rojas.

Fuente: Willax Televisión

