La conductora Ethel Pozo decidió abrir su corazón durante una entrevista con Carlos Carlín para su canal de Youtube, donde no pudo evitar ser consultada sobre el abrupto alejamiento que tuvo con su examiga Melissa Paredes.

En esta extensa conversación, la conductora de “América Hoy” comentó sobre el vínculo que mantenía con la modelo y excompañera de conducción, cuando aún se encontraba casada con Rodrigo Cuba. Inclusive, contó que ella visitaba su casa junto a Julián Alexander y sus hijas.

En ese sentido, Ethel terminó por confesar cómo se sintió cuando vio el ampay de Melissa con el bailarín Anthony Aranda. “Yo no lo entiendo muy bien por qué, de verdad, sinceramente, pasó lo que pasó y yo me afecté mucho y yo ese día en vivo lloré, no pude evitarlo”, comenzó diciendo.

“Yo conocía a la pareja, a la familia, mis hijas con su hija. Hubo una época en la cual nos frecuentábamos mucho porque estábamos en medio de una serie, en pandemia. Ella trabajada con mi esposo. Íbamos a una casa los fines de semana... O su casa o mi casa con su esposo y en ese momento mi enamorado”, agregó

Finalmente, la presentadora de América TV reveló también que nunca esperó que Melissa se separara de una manera tan polémica del ‘Gato’ Cuba. “ No lo veía venir y en ese momento fue un shock. Me dio mucha pena porque yo visualicé, yo vengo de un hogar de quiebre, mi mamá de muchos divorcios, entonces ya uno sabe lo que viene”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR