Este 28 de diciembre de 2022, el chico reality Said Palao se lució con su pareja, Alejandra Baigorria, luego del escándalo que se originó por un ampay del modelo con otra mujer en un rave.

“Recolectando momentos brasil @alejandrabaigorria”, escribió Said Palao en Instagram, donde compartió varias fotos junto a Alejandra Baigorria mientras disfrutan de las playas de Brasil.

Por su parte, Alejandra Baigorria no ha publicado ninguna foto con Said Palao, aunque sí se ha dejado ver con Flavia Laos.

En el post de Said Palao, los usuarios no tuvieron piedad y destruyeron a la pareja: “A esta le va apasar como Alondra, pasaran los años...”, “todas fuimos cachudas en un momento, Alejandra me recuerda a mi cuando era chibola”, “dignidad, Ale, siempre te hacen lo mismo, pobrecita”, “no a las infidelidades, mereces un hombre que te ame sinceramemte” e “igualito le agarrabas a la otra, cambia de pose ya jajajaja”, fueron algunos de los mensajes.

captura Instagram @saidpalao_fit

Asimismo, algunos usuarios pidieron a Alejandra Baigorria que tenga dignidad: “1 sol de dignidad, Alejandra”, “será que le pueden vender en Brasil a @alejandrabaigorria 2 reales de dignidad (en moneda brasilera todavía)”, “recolecta infidelidades tbm“ y “hahahaha tiene que subir fotos despues de la cuerneada en el rave, pobre Ale, un poquito más de amor propio”, señalaron.

captura Instagram @saidpalao_fit

