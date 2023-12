Connie Chaparro asegura que su matrimonio con Sergio Galliani no atraviesa ninguna crisis. La actriz decidió aclarar los rumores de separación debido a un mensaje que publicó en redes sociales.

“ Les quiero decir que estoy felizmente casada, que voy a cumplir 14 años de relación y que espero realmente nunca separarme, y el día que lo haga no lo voy a publicar, así que no se preocupen ”, sostuvo Chaparro durante su programa radial.

En ese sentido, la también locutora radial decidió comentar el motivo de la publicación que alertó a sus seguidores.

“Quiero aclarar esto, yo suelo escribir frases que me gustan, que me identifican o que alguna vez mi madre me las dijo porque soy locutora, comparto con ustedes, motivo a las chicas y también acostumbro a decir cosas para que abran los ojos porque muchas mujeres están con hombres que no las aman ¿verdad? Y yo compartí una frase que me enseñó mi madre”, añadió.

¿Cuál fue el alarmante mensaje que publicó Connie Chaparro?

Connie Chaparro compartió un mensaje en su cuenta de Facebook sobre el desamor, por ello, iniciaron los rumores de su separación con Sergio Galliani.

“Cuando alguien te ama se nota y cuando no te ama, se nota mucho más”, publicó. “Cuando alguien no quiere estar contigo se nota a leguas, lo que pasa es que muchas veces no queremos verlo”, agregó la actriz en otra parte de su publicación.

