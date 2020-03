El cantante Tony Cam, quien se hizo conocido por imitar al argentino Sandro en el programa “Yo Soy”, viene cumpliendo con el aislamiento social por el coronavirus o covid-19, según ha quedado evidenciado en un video que se viene viralizando en redes sociales.

En el clip que circula en Facebook, vemos a Tony Cam en su balcón con un estéreo y tras poner la pista de la famosa canción “Rosa”, coge su micrófono y empieza a cantar a viva voz.

Pasado unos segundos, sus vecinas responden desde sus casas con aplausos y gritos. “Señora ¿Le gustó? Una mascarilla nos separa”, se le escucha decir al artista, despertando la risa de la gente.

Antes de deleitar a los presentes con su ya famoso movimiento de pelvis, preguntó: “¿Alguien se llama Rosa por casualidad? ¿Quién? ¿Todas? Ok, para todas mis Rosas les voy a dar, con mucho cariño, una regadita, y a las que no se llamen Rosa, no se preocupen, que yo las bautizo” .

En tal solo unas horas, el clip difundido en el portal de Facebook “Perú me gusta” cuenta hasta el momento con más de 19 mil reacciones y con más de 2 mil comentarios. Diversos usuarios aplaudieron la iniciativa que tuvo Tony Cam para entretener a sus vecinos.

“Siempre lo máximo Tony Cam, gracias por alegrarnos en esta cuarentena”, “Suerte los vecinos, buen Tony”, “Grande Tony”, “Qué bueno tener como vecino un cantante tan lindo. Así la cuarentena se pasa más rápido y felices, lo máximo”, son algunos mensajes de sus fans.

