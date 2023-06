Melissa Klug , de 39 años de edad, reveló para cuándo está previsto el nacimiento de su sexto hijo o hija, fruto de su relación sentimental con el futbolista Jesús Barco. La popular ’chalaca’ estuvo este 26 de junio EN VIVO en ‘América HOY’ y contó detalles de su embarazo.

Aunque no quiso revelar el sexo del bebé, la expareja de Jefferson Farfán dejó entrever que se trataría de una niña. “Él (Jesús Barco) quiere una niña. Yo ya tengo hijas mujeres y hombres, así que no sé, si Diosito quiere, se le va a cumplir el deseo” , comentó.

¿Cómo se llamará el bebé de Melissa Klug?

Melissa Klug adelantó que aún no se pone de acuerdo con su actual novio sobre el nombre que llevará su sexto hijo/a. Sin embargo, aclaró que si es mujercita, no le pondrá ‘Melissa’, como lo hizo con sus hijas mayores.

“Estamos en dilema, estamos en esa pelea, no nos estamos poniendo de acuerdo. (Ya no le pongas Melissa) No, ese error es cosa de ayer” , comentó.

¿Cuándo nacerá el sexto bebé de Melissa Klug?

Melissa Klug confirmó que tiene 16 semanas de gestación, es decir, 3 meses y medio.

“Nacerá en Noviembre” , indicó. Sin embargo, cuando le dijeron que los Escorpio no tienen carácter, ella comentó que su hija Samahara Lobatón es Escorpio, de finales de noviembre.

“La cosa es que (mi bebé) no será escorpio” , resaltó.

¿Cuántas cesáreas tiene Melissa Klug?

Melissa Klug tiene actualmente 5 hijos, Gianella Marquina, Melissa Lobatón, Smahara Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán. Ella reveló que todos nacieron por cesárea y este este sexto embarazo no será la excepción.

“Como es mi sexta cesárea, prefiero estar con toda mi familia. Yo quiero estar acá y estar con mis hijos (No hay ninguna complicación) Estamos bien, si no, no me hubiera embarazado, si es que me decía el doctor que tenía un riesgo. Gracias a Dios, estamos bien y todo está marchando bien”.

