Rebeca Aybar aclara los rumores sobre el alquiler de su combi Volkswagen para la película “Transformer: El Despertar de las Bestias”. La residente de Cusco se ha convertido en centro de atención después de que se conociera que su vehículo fue utilizado en la promoción de la película, generando curiosidad sobre cuánto habría recibido a cambio. Sin embargo, Aybar ha despejado las dudas al respecto y ha expresado su felicidad por aparecer brevemente en el avance de la reconocida producción internacional.

La protagonista de esta historia ha aclarado que los vehículos utilizados en “Transformers: El Despertar de las Bestias” no son los reales, sino automóviles especiales proporcionados por la producción. Aunque en Cusco solo hay dos combis Volkswagen similares, el suyo se encuentra en su color original y no fue utilizado en la película.

Rebeca Aybar reveló que, durante el inicio de las grabaciones en la ciudad imperial y en medio de la pandemia de COVID-19, su Volkswagen Transporter permaneció guardado en el garaje de su casa. Sin embargo, cuando supo que necesitarían su vehículo para la película, decidió prestarlo en lugar de alquilarlo, como se ha especulado.

“No lo hemos alquilado sinceramente. La producción contactó a mi hijo, quien me pidió permiso para prestarlo. Les dije que sí: ‘pueden tomarlo prestado’. A mis dos hijos les encanta Transformers, así que les hice ese favor, pero no hubo un pago de por medio”, afirmó Aybar, quien se muestra emocionada por su pequeña aparición en la promoción de la película.

Con esta aclaración, Rebeca Aybar pone fin a las especulaciones y confirma que su combi Volkswagen fue prestada de manera desinteresada para la producción de “Transformers: El Despertar de las Bestias”, convirtiéndose en una anécdota memorable para ella y su familia.

TE PUEDE INTERESAR