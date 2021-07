¡Fuertes declaraciones! Dalia Durán viene atravesando un complicado momento tras denunciar públicamente que fue víctima de agresión física y sexual por parte de su aún esposo, John Kelvin. Y es que una de las cosas que más le duele a la cubana, es que su familia no está enterada de nada de lo que le viene sucediendo.

“Yo hablo con mi familia, pero ellos no están al tanto de lo que está pasando ahorita. La última conversación que tuvo John con mi papá fue en el mes de abril, por su cumpleaños, y le prometió que yo iba a estar bien, que me iba a cuidar”, comenzó diciendo en el programa ‘Amor y Fuego’.

“No tienen acceso tanto al internet, a la información como la tenemos acá, mas no son mucho de manejar tecnología, ni pendientes a lo que pasa en la televisión. Mi mamá lleva llamando dos días y te juro que yo no tengo cara para aceptarle la llamada, no sé qué decir, ni qué explicar”, agregó.

En ese sentido, la esposa del cumbiambero señaló que el día de hoy por la noche llamará a su madre, quien se encuentra en Cuba, para poder contarle el calvario que viene viviendo hace algunos años.

“Hoy llamé a mi mamá y le dije que estuviera tranquila, que ya en la noche llegando a casa, yo le voy a contar lo que ha sucedido en estos días. Que sepa que la amo mucho, pero por qué preocuparlos cuando ellos no están acá”, expresó entre lágrimas.

“Mi mamá es una persona muy tranquila, igual mi papá, muy pacíficos, muy rectos, nobles, caerles con esta información, yo sé que se van a poner muy mal”, finalizó diciendo.

