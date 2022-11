La paz duró poco. Dalia Durán decidió usar sus redes sociales, para publicar una foto en la que se ve a un carro de policía, preocupando a sus seguidores, pero todo se habría tratado de un malentendido producido por la cubana, según le contó la familia de John Kelvin a Samuel Suárez.

Con fotos como prueba, un familiar de John Kelvin decidió hablarle a Samuel Suárez, para contarle que ella y alguien más, se acercaron a la casa de Dalia Durán para llevarle víveres que ella misma habría pedido a través del abogado del cantante, pero al ver que no los entregó el cumbiambero, se habría exaltado y rechazó recibirlos.

La presencia de la policía afuera de la casa de Dalia Durán, fue explicada así por la familia de John Kelvin: “Lo que sucedes es que ella estaba histérica, empezó a gritar, que no quería nada y nosotros no nos íbamos porque queríamos dejarlo, estábamos parados y ella quería que nos vayamos y como no nos fuimos, llamó a la policía”.

El conductor de ‘Instarandula’ expuso lo sucedido, aclarando que es la versión de la familia de John Kelvin. En las últimas horas, Dalia parece haber roto la paz con el cantante y comenzó a publicar historias y frases en contra del padre de sus hijos.

