La Teletón 2021 no solo generó alegrías por recaudar más de 6 millones de soles para los niños de la clínica San Juan de Dios, sino que también dejó algunas polémicas, como el incidente protagonizado por Mario Irivarren y Daniel ‘Fideito’ Menacho.

De inmediato, el video se viralizó y Mario Irivarren tuvo que pedir disculpas públicas, aunque aseguró que no tuvo la intención de empujar a ‘Fideito’: “(...) se supone que yo empujé a Fideito por querer salir en cámara un poco más, eso no tiene ningún sentido. De manera involuntaria me corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el estomago a Fideito”.

“Hoy día nos hemos conocido, súper buena onda el muchacho, nos hemos vacilado... Le he hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe... Espero que con esto el tema quedé aclarado”, contó Mario Irivarren.

‘Fideito’ se pronuncia tras incidente con Mario Irivarren

Tras las disculpas de Mario Irivarren, Daniel ‘Fideito’ Menacho aseguró que durante la secuencia de la Teletón, se divirtió mucho con el ‘guerrero’. “Hoy nada más que risas con @marioirivarren gente, no pierdan el foco que lo importante es la @teleton_peru”.

Asimismo, el actor de “De vuelta al barrio” se tomó con humor el incidente y compartió un “comunicado” que escribió y pegó en su refrigerador para su familia:

“En vista de los sucesos acontecidos durante la transmisión de la Teletón, el día sábado 06 de noviembre del presente año 2021, que involucran a mi persona y a quien responde al nombre de Mario Irivarren, en la que una presunta agresión en mi contra; y puesto que esto ha despertado muchas dudas, me veo en la obligación de compartir con mi comunidad mi descargo sobre lo ocurrido: no quiero hablar de eso”, se lee en la imagen.

