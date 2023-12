Tras un año de relación, Daniela Darcourt confirmó el fin de su romance con el músico Jeremy Montalva. La artista comenta que se siente tranquila y se enfocará en su carrera musical.

En conversación con ‘América Espectáculos’, la salsera no quiso hablar de su vida privada, sin embargo, finamente lo hizo por insistencia del reportero.

“Estoy muy feliz y muy contenta, mi vida personal la mentengo con mis amigos en cuatro paredes conversando y tratando de renovar mi mente. Durante todo este tiempo he sido mucho trabajo y permitirte respirar para hacer las cosas personales también es bueno”, sostuvo Darcourt.

“Así que, amigos, por favor, estoy feliz y contenta, por favor, no me escriban, no me llamen, yo los busco (risas)”, añadió.

Asimismo, la cantante envió un mensaje a todos sus seguidores: “ A estas alturas de la vida, yo le diría a la gente que busquen su tranquilidad, su paz. No hay que ser necios y decir, ‘yo me quedo’ de terco o terca y no. No hay que esperar odiarse para recién (terminar). Yo creo que es sano que las parejas se den un espacio y respiren ”, concluyó.

