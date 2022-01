La invitada de la fiesta de Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, decidió abrir su Instagram a las preguntas de sus fans y reveló algunos detalles de su vida amorosa y cotidiana que nadie esperaba.

Según confesó la cantante, ella no puede cantar en su departamento, debido a que una vecina hizo que le mandaran dos memos, debido a que hacía mucha bulla.

“Ya no hago tanta bulla en el depa y no canto mucho aquí porque la vecina que me odiaba hizo que me mandaran dos memos diciéndome que me iban a aumentar la cuota del mantenimiento si seguía cantando”, confesó.

Sin embargo, Daniela parece que no le hará caso a los memos, ya que en texto añadió: “¿Pueden creerlo?, Pero ajá. No importa... ya cantaré de nuevo pronto”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Roger del Aguila es presentado