Daniela Darcourt estuvo como invitada especial en el programa “Tengo algo que decirte”, donde reveló detalles inéditos de su infancia y los sacrificios que tuvo que hacer junto a su familia debido a los bajos recursos que tenían.

La salsera no pudo aguantarse las lágrimas cuando vio en la pantalla imágenes de su niñez. “Es que son tantas cosas, Lady. Encontré a mi mamá viendo esto, tantas cosas que hemos pasado, uno crece y se hace grande poco a poco, tanto sacrificio, tantas cosas”, recordó.

Asimismo, la intérprete de “Señor Mentira” señala que debido a la falta de dinero, sus padres tenían que ingeniárselas como sea para poder solventarse. ”De repente ver cómo tus papás hacían el mejor esfuerzo para salir adelante. Ayer veía fotos con mi hermanita, en una época no teníamos para darnos lujos, encontrábamos los espacios para salir al parque, mi mamá llenaba su botella de tres litros de limonada con canchita y así compartíamos”, manifestó Daniela.

“A veces uno dice que son tantas las cosas que uno vive que en algún momento quisiera ser niña para no tener preocupaciones, para no tener que estresarse, pero la vida es así, uno se hace adulto, espero que el día que yo sea mamá, yo pueda repetir todas enseñanzas que me han dado hasta ahora”, finalizó.

Daniela Darcourt se quiebra en vivo - OJO

