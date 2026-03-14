El barrio San Jerónimo sigue sorprendiendo. En el capítulo del jueves de “Valentina Valiente”, el público vió un cameo muy divertido con la participación de la cantante Daniela Darcourt, quien debutó en la ficción interpretando a “La Yaha”, una pintoresca vecina del barrio.

La reconocida salsera se suma por primera vez a la historia protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, en una participación especial que promete sorprender a los seguidores de la novela.

“Me he divertido demasiado y me siento feliz porque Toño Vega es un excelente director, Mayra es una gran amiga y compañera. Y también conocer a Rodrigo ha sido impresionante porque además de guapísimo es un caballero, así que tienen un elenco increíble. Espero que me vuelvan a llamar para actuar”, comentó Daniela Darcourt sobre su experiencia en las grabaciones.

Pero las sorpresas no terminan ahí. En este capítulo también apareció el popular youtuber, Dafonseka, quien interpretó a “Gerardo”, otro vecino del barrio.

“A mí me gusta mucho la actuación, desde que empecé en YouTube, así que esto me hace sentir feliz. Básicamente yo grababa siempre en el barrio, así que esto me despertó emociones, sobre todo porque mi personaje se llama ‘Gerardo’ (risas). La producción me parece súper ambiciosa. Hoy he podido ver todo el trabajo detrás y creo que les va a ir súper bien”, agregó el youtuber.

Con estas participaciones especiales, el barrio San Jerónimo demuestra que siempre hay sorpresas que llegan para darle más diversión a la historia.

No te pierdas este capítulo especial de “Valentina Valiente”, hoy a las 8:00 p.m. por Latina Televisión.