El actor cómico Danny Rosales explotó en su cuenta de Instagram al enterarse que en redes soltaron el rumor de un supuesto romance con su colega Dayanita, actriz transexual y figura de ‘JB en ATV’.

El popular ‘Narizón Danny’ se refirió a Dayanita con su verdadero nombre: Max Orlando Sifuentes Arana, según figura en su DNI (documento de identidad)

“Por qué la noticia coj***, notifica falsa. Yo a Max Orlando, porque ese es su nombre, llamado Dayanita, es un chico que yo respeto, sea su opción sexual, sea su transformación como, ¿cómo se dice? como trans. Es un chico que yo respeto. De alguna manera le hemos dado un apoyo para que pueda estar donde está”, fue el misil que lanzó el cómico.

Danny Rosales niega ser homosexual

Danny Rosales dijo no tendría problemas en decir que es gay, si así fuera el caso.

“Yo respeto mucho a la comunidad, es más en mi show trabaja gente gay. Yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, si yo fuera gay, si me gustaran los hombres no tendría algún inconveniente en decirlo, a mi me gustan las mujeres. Me incomoda, tengo hermanas, tengo hijos, me jo** que la gente tergiverse” , sentenció.

