Una vez más, el popular Danny Rosales, aprovechó su popularidad en redes sociales para contar una de sus anécdotas que le marcaron la vida y en esta ocasión, el coprotagonista fue Raúl Romero, quien con uno de los premios de su antiguo programa ‘Habacilar’, le hizo ganar 200 dólares.

Según contó Danny Rosales, el premio de ‘200 dólares’ que daba Raúl Romero en su programa ‘Habacilar’, le fue de mucho apoyo al comediante, quien al cambio de dólar de la época, significó un fuerte ingreso en su hogar: “En la vida hay que ser agradecido. A Raúl le conté mi historia, en esa época, me hacía ganar 200 dólares. Era una gran cantidad de plata, hoy también. Eso iba directo a mi casa”.

El comediante contó que le agradeció a Raúl al encontrarse con él en persona, mostrándose muy emotivo con el abrazo del cantante: “Esta es una historia de gratitud. Cuando no era conocido, la producción de su programa nos invitaba a concursar. Él me decía que lo hacía reír con mi trabajo. Hoy lo vuelvo a ver, y se lo debía. Es un maravilloso hombre al que quiero y valoro. Ese dinerito me lo llevaba a mi casa. Siempre hay que ser agradecidos en todo momento”.

