El reconocido comediante argentino Darío Orsi llega por primera vez a Lima para presentar su cuarto unipersonal “Hasta las manos”, un show cargado de humor, ironía y observaciones cotidianas con el sello personal que lo ha consagrado en toda Latinoamérica.

La cita es el jueves 18 de diciembre en el Teatro Canout desde las 8:00 p.m., en una única función imperdible. Las entradas estarán a la venta desde el lunes 3 de noviembre a través de Teleticket. El espectáculo forma parte de su gira internacional “Hasta las manos”, organizada por All Access, que lo llevará por distintos países de la región con una propuesta fresca, divertida y profundamente humana.

En este nuevo unipersonal, Orsi invita al público a reírse de los pequeños fracasos de la vida cotidiana y a encontrar humor en lo absurdo. Con su característico estilo reflexivo y cercano, el comediante despliega una sucesión de historias, anécdotas y desventuras con las que todos podemos sentirnos identificados.

¡No te pierdas la oportunidad de estar “Hasta las manos!

¿Quién es Darío Orsi?

Darío Orsi es uno de los comediantes más destacados de la escena argentina contemporánea. Actor, director y guionista, se dio a conocer como parte del dúo “Mañana el Show”, con el que revolucionó el humor digital y teatral en su país.

Ha presentado exitosos unipersonales como “Ya lo digo yo”, “Darío Orsi Vivo” y “Lo de la risa”, con los que recorrió todas las provincias de Argentina y escenarios internacionales en Paraguay, Chile, Uruguay, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Inglaterra y España.

Además, sus videos e improvisaciones en Instagram y TikTok acumulan millones de visualizaciones, consolidándolo como una figura referente del humor joven latinoamericano.