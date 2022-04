¡Fuertes declaraciones! Dayanita estuvo como invitada especial en el programa de Youtube de ChiquiWilo, donde sorprendió a propios y extraños al confesar que no se lleva nada bien con Robotín, debido a que el comediante la insultó mediante las redes sociales.

“Si he trabajado con Robotín y Robotina, pero no tengo buena química con ellos... Pasó un intercambio de palabras, pero yo prefiero mantenerme al margen. No es novedad que me digas que Robotín habló mal de mi”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la integrante del elenco de “JB en ATV” relató que Robotín la contactó para show hace algún tiempo, pero ella no pudo asistir porque tenía proyectos pactados con el canal de televisión donde trabaja.

“Él me invitó a un show antes que inicie la pandemia y por tema de la grabación del programa, yo no pude llegar, pero si me reventaron el teléfono, les dije que no iba a llegar y que me disculpe. Entonces empezó a sacar por las redes sociales que soy una malagradecida, me insultó y me dijo de todo”, comenzó diciendo.

“El hecho que seamos artistas no quiere decir que me va a tratar como quiera en todas las redes. Hasta en el mismo programa donde trabajo me trató de minimizar, pero yo ni caso... Pero eso sí, donde yo lo vea, no lo saludo, así pase por mi costado”, finalizó diciendo bastante molesta.

