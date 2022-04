¡Se encienden las alarmas! Dayanita estuvo como invitada especial en el canal del youtuber “ChiquiWilo”, donde sorprendió al confesar que hace algunos años atrás tuvo un “sugar daddy” que la trataba como “una princesa”.

Y es que la integrante del programa “JB en ATV” fue consultada sobre qué opinaba sobre las ‘Chicas Tulum’, las cuales tienen fama de aceptar viajes y lujos de sus salientes adinerados.

“Yo normal... ¿Quien no viaja a cambio de algo? Que se hagan las estrechas, ya es otra cosa. Si tú sales con una persona que tenga buenos recursos económicos y que te quiera regalar un viaje, obviamente que algo tienes que entregar, tampoco vas a ir de gratis”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular cómica comentó que su saliente sería dueño de un casino, pero que el romance se habría terminado porque no aceptaba que ella fuera una chica transexual.

“Yo tuve un sugar a mis 13 años que me daba de todo, me trataba como una princesa, lo he perdido por coj***... Ya no tengo vínculo con él, hasta iba a ser dueña de un tragamonedas, pero a él no le gustaba que sea una chica trans, pero a mi llega que me quieran detener con mis sueños”, expresó.

