La popular actriz de la exitosa producción peruana “De vuelta al barrio”, Claudia Berninzon, reveló en una reciente entrevista más detalles de su filosofía de vida y cómo aprendió a amarse tal y como es. La intérprete de Cristina en la ficción es una mujer luchadora y segura, que a pesar de los baches en el camino descubrió cómo alcanzar sus objetivos y disfrutar el recorrido.

Hija de un diplomático, Berninzon viajó mucho durante su infancia y a los 12 años, emigró a Moscú. Allí estudió junto a sus hermanos por un tiempo, hasta que sufrió el rechazo de sus compañeros por venir “de un país capitalista” y decidió dejar de asistir a las clases. Durante dos meses, la actriz no ingresaba a la escuela para irse de paseo por la ciudad.

Fue así como caminaba por parques y mercados, hasta que llegaba la hora de salida y debía volver a la puerta del centro de estudios. Estas aventuras despertaron su lado valiente y curioso, que solo fue creciendo con el tiempo.

Claudia Berninzon interpreta a Cristina en "De vuelta al barrio" (Foto: Archivo El Comercio/ USI)

SU ADOLESCENCIA

Claudia recuerda caminar por las calles de Lima a los 18 años, con una boa enroscada en su cuello. El nombre de su mascota era Cleopatra, un reptil que le obsequiaron por su cumpleaños. La entonces intrépida joven no lo pensó dos veces y decidió aventurarse a estudiar actuación en la escuela Circle In The Square y en la Neighborhood Playhouse School Of Theatre de Nueva York, donde descubrió que esa era su pasión.

AMOR PROPIO

Fue durante su participación en la telenovela “Los Barriga”, que la actriz conectó profundamente con su personaje (Tere Barriga) y aprendió el significado del amor propio. Tere le enseñó la importancia de quererse y cuidarse, además de no anteponer la apariencia sobre el valor que tiene cada persona.

Asimismo, Berninzon reveló haber luchado contra el sobrepeso, lo que en su caso era producto de problemas endocrinos. Durante esa época, los comentarios de quienes asumían que su apariencia se debía a una excesiva ingesta de comida, le afectaron mucho.

¿QUÉ HIZO PARA GANAR CONFIANZA EN SÍ MISMA?

Claudia tuvo que trabajar mucho en su autoestima, un camino que no fue nada fácil al inicio pero que una vez empezado, no hubo vuelta atrás. Hoy sabe la importancia de vivir el presente y utiliza el sarcasmo como arma de defensa. Por otro lado, sus padres le inculcaron desde pequeña ser independiente, aguerrida y perseverante, consejos que supo aplicar en todos los ámbitos de su vida.