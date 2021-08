Luego de más de un año de ausencia, el actor y cantante Erick Elera reapareció en “De vuelta al barrio”. El popular ‘Oliverio Mayta’ volvió al barrio de San José y dejó sorprendidos a los seguidores de la serie peruana que se emite por América Televisión.

La reaparición de ‘Oliverio’ se dio a través de un enlace telefónico con ‘Fideíto Parodi’, quien ahora está a cargo de la bodega que antes administraba el personaje de Erick Elera. El regreso de este personaje alegró a los fans de la serie y fue muy comentada en redes sociales.

Incluso, el propio Erick Elera compartió una fotografía de su personaje en el barrio San José a través de su cuenta de Instagram. Como se recuerda, el actor peruano se ausentó de la serie desde inicios de 2020, luego de tres años interpretando a ‘Oliverio Mayta’. Pero, ¿por qué Erick Elera dejó “De vuelta al barrio”? Aquí te lo contamos.

POR QUÉ ERICK ELERA DEJÓ SU PERSONAJE DE OLIVERIO MAYTA EN “DE VUELTA AL BARRIO”

Erick Elera se ganó el cariño de los televidentes tras darle vida a Oliverio en “De vuelta al barrio” durante tres años. Es por ello que su salida de la producción peruana entristeció a sus fanáticos cuando el actor anunció a inicios de 2020 que no continuaba más.

Como se recuerda, en una entrevista con el diario El Comercio, el actor peruano contó detalles de su salida de la serie “De vuelta al barrio” y señaló que no respondía a un tema económico.

“No llegamos a un acuerdo. No estaba de acuerdo con lo que ellos planteaban, mi idea era seguir lógicamente, no tenía planeado irme. Yo no estaba pidiendo un tema económico, el tema no va por ahí, yo entiendo que ha sido un año muy difícil”, señaló en enero de 2020.

El también cantante dijo en aquella ocasión que esperó hasta el final para ver si se llegaba a algún acuerdo. Sin embargo, al ver que nada se concretó, dio por finalizado su vínculo con “De vuelta al barrio”.

“Esto yo lo he anunciado recién, pero estoy libre desde el 31 de diciembre, entonces no se llegó a concretar nada, hasta el último he esperado. Finalmente, uno se da cuenta que no es indispensable, entonces he tenido que ver otras opciones, estoy en eso”, agregó.

En la misma conversación, Erick Elera reconoció que su abrupta salida de “De vuelta al barrio” le dejó cierto fastidio, pues sintió que fueron poco considerados con él. “Me ha fastidiado tanto tiempo trabajando ahí y que no hayan tenido una consideración, que para mí era una cosa muy sencilla”, afirmó el año pasado.

Sin embargo, la situación ahora es diferente. Al parecer, las cosas entre la producción de “De vuelta al barrio” y Erick Elera llegaron a buen puerto. Esto ha permitido que el popular ‘Oliverio Mayta’ regrese al barrio de San José.

El propio Erick Elera compartió una fotografía de su personaje en el barrio San José a través de su cuenta de Instagram. “Oliverio en casa”, se lee en leyenda que acompaña la publicación.

En pocas horas, la instantánea de Erick Elera ha conseguido más de 30 mil reacciones y decenas de comentarios celebrando su regreso, entre ellos, los mensajes de sus compañeros de reparto como Magdyel Ugaz, Gina Yangali, Junior Silva, entre otros.