Una fuerte denuncia contra Samahara Lobatón se hizo viral en las últimas horas. Resulta que una mujer le compró dos productos en un closet sale que hizo la hija de Melissa Klug y le depositó 280 soles porun ‘saltarín’ y una casaca.

Sin embargo, los productos nunca fueron enviados, pese a que trascurrieron 11 días desde el día en que se hicieron las transferencias de dinero (23 de octubre).

La mujer se contactó con el portal Instarándula para denunciar a Samahara: “Ella me dijo que no hacia envíos para Ica, pero si quería que alguien lo lleve a la agencia me cobraría 30 soles el taxi, yo le deposité y le dije OK”.

Ante el escándalo en redes, Samahara Lobatón devolvió el dinero a la denunciante. Sin embargo, la amenazó con denunciarla por difamación.

“Tienes 24 horas para eliminar el post o procederemos a una denuncia por difamación (..) se te dijo que sería dependiendo de nuestra disponibilidad. Esperamos que sea eliminado o procederemos legalmente” , se lee en chat de Closet Sale de Xianna, cuenta creada por la influencer para la veta de su ropa.

Samahara Lobatón se pronuncia

Samahara Lobatón le escribió al periodista Samuel Suárez para explicar lo ocurrido con la clienta insatisfecha:

“En el Closet Sale siempre pongo que solo se hace vía recojo. Ella edita las conversaciones de la manera que le conviene, colgarse de algo que no tiene ni pies ni cabeza . La devolución fue hecha antes que ella hiciera público y cuento con las conversaciones donde le digo que solo hay recojo, no hay envíos. Por este lado haré una denuncia por difamación ya que se pone en claro esos puntos, soy yo la que le pide sus números de cuenta para que se haga efectiva la devolución. No está bien que se quiera colgar de esa manera”.

Samuel Suárez critica a Samahara Lobatón

Para el periodista Samuel Suárez es una actitud innecesaria la pretensión de Samahara Lobatón de poner una denuncia por difamación: “con la devolución y pedir una disculpas por el inconveniente quedabas mejor Samahara”.

“Si bien Samahara le deja en claro a sus clientes que no realiza envíos, también hay un intento de ella por ayudarla en su conversación. Entonces en vez de denunciarla por “difamación” lo correcto era llamarla en su momento y aclarar el tema para que vea la forma de solucionar su entrega y no dejarla a la espera por varios días. Sigo sin ver difamación, pero si veo una cliente fastidiada por una mala comunicación”; opinó el periodista.

