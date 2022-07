El cantante no suele referirse mucho a sus hijos, ya que prefiere mantener su vida personal en privado. El motivo por el que mostró por primera vez a sus pequeños, fue el día del padre, donde además se mostró junto a su papá.

Según informó ‘Telemundo’, el cantante dejó en claro que sus hijos lo llenan de orgullo, pese a no hablar mucho de ellos: “Sinceramente, aunque siempre he sido muy hermético, mi mayor orgullo son mis hijos”.

La publicación llenó de emoción a todas sus fans, quienes entre bromas, intentaron afirmar que los hijos eran de ellas. “Mi esposo con mis hijos”, “estaba de viaje, señores, no puede estar presente para la foto, pero que bella familia me gasto”, “Bueno, si no soy la madrastra seré la nuera”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo denuncia a aerolínea por bajarla del avión

Jossmery Toledo denuncia a aerolínea por bajarla del avión