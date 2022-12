Ver al hermano de Austin Palao, muy cariñoso con una joven de 23 años, en un concierto, apañado por Fabio Agostini, parece haberle dolido más a los fans de Alejandra Baigorria que a ella misma y dejaron ver su molestia en las fotos nuevas de la pareja.

“Recolectando momentos”, fue el mensaje que acompañó una colección de cuatro fotos que publicó Said Palao, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a Alejandra Baigorria, demostrando que están mejor que nunca, pero esto no les pareció a sus fans.

“Sin comentarios, Alejandra ten dignidad”, “Pobre Ale, aguanta todo solo por no pasar fiestas sola”, “Amiga date cuenta”, “Ahí no es ale”, fueron los comentarios de los fans de la empresaria, que demostraron tener más memoria que la Baigorria, quien no duda en demostrar su amor por Said Palao.

