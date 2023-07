El reconocido escritor peruano, Jaime Bayly, vivió un curioso e inesperado encuentro con la Policía Nacional de Perú durante su estancia en Lima para participar en la Feria Internacional del Libro, donde presentó su última novela titulada ‘Los Genios’, la cual aborda la intensa rivalidad entre los destacados escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

En su columna ‘Pensé que ya nadie me leía’, Bayly compartió una anécdota que ocurrió después de su firma de libros en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez. Tras finalizar sus compromisos, el escritor se dirigía hacia un restaurante cercano a su apartamento para disfrutar de una deliciosa cena.

En el camino hacia su hogar, fue “detenido” por la Policía Nacional, lo que lo desconcertó inicialmente, ya que no había cometido ninguna infracción. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se trataba de un encuentro inofensivo y amistoso con algunos fanáticos que lo reconocieron.

“Hacia las once de la noche, me esperan en el restaurante a tres cuadras de mi apartamento. Ya saben lo que voy a pedir: la carne de res tan suave que se deshace en la boca, acompañada de puré de papas y arroz (de nuevo arroz, qué bendición), y de postre, el limón de convento. Caminando a mi casa, me detiene la policía. No he cometido infracción alguna, no me imponen una multa, los agentes desean hacerse unas fotos conmigo. A la orden, oficiales, siempre a la orden”, relató Bayly en su columna.

El escritor, conocido por su humor y espontaneidad, no dudó en tomarse fotografías con los entusiastas policías que lo reconocieron en la vía pública. Sin lugar a dudas, este episodio anecdótico demuestra una vez más el cariño y admiración que el público peruano tiene por el autor, quien ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores a lo largo de su destacada carrera literaria y mediática.

